На Камчатке при обвале породы на руднике погиб человек

Следователи выясняют обстоятельства гибели 54-летнего рабочего на руднике «Бараньевский» в Мильковском районе Камчатки, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Камчатского края.

По предварительным данным, 25 сентября на руднике произошел обвал горной массы.

В результате один из работников получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. Его тело извлекли из-под завала.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

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