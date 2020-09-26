На Камчатке при обвале породы на руднике погиб человек
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Следователи выясняют обстоятельства гибели 54-летнего рабочего на руднике «Бараньевский» в Мильковском районе Камчатки, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Камчатского края.
По предварительным данным, 25 сентября на руднике произошел обвал горной массы.
В результате один из работников получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. Его тело извлекли из-под завала.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Горняк погиб после обрушения шахты под Оренбургом
— Обрушение произошло на шахте в Хакасии, есть пострадавший