В упавшем под Харьковом самолете есть выжившие
Антон Демидов
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На борту военного самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом в Харьковской области, выжила часть людей. Об этом глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер сообщил в своем Facebook.
«Есть те, кто выжил», — написал Кучер.
При этом он не указал, сколько именно человек осталось в живых.
По информации украинских СМИ, после крушения Ан-26 под Харьковом уже спасены 4 человека.
Ранее стало известно, что под Харьковом разбился военный самолет Ан-26. Он вмещает до 38 человек личного состава и 6 членов экипажа.
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— Источник: на борту разбившегося под Харьковом самолета были военные