В упавшем под Харьковом самолете есть выжившие

На борту военного самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом в Харьковской области, выжила часть людей. Об этом глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер сообщил в своем Facebook.

«Есть те, кто выжил», — написал Кучер.

При этом он не указал, сколько именно человек осталось в живых.

По информации украинских СМИ, после крушения Ан-26 под Харьковом уже спасены 4 человека.

Ранее стало известно, что под Харьковом разбился военный самолет Ан-26. Он вмещает до 38 человек личного состава и 6 членов экипажа.

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