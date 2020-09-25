В Магадане полицейские украли у пьяного мужчины 300 тысяч рублей

В Магадане суд приговорил к тюремному заключению троих полицейских, которые украли у задержанного пьяного мужчины 300 тысяч рублей. Об этом сообщает местная прокуратура.

«С учетом представленных стороной обвинения доказательств, несмотря на позицию обвиняемых и их желание избежать уголовного наказания, судом постановлен обвинительный приговор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские составили на мужчину административный протокол, когда обнаружили у него крупную сумму денег. После этого они заменили купюры на ненастоящие и отпустили мужчину.

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