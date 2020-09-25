В ВОЗ предрекли 2 млн жертв от COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили, что жертвами коронавируса нового типа станут до 2 млн человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

Такое заявление он сделал на брифинге с журналистами. Они задали Райану вопрос, может ли число летальных исходов от COVID-19 достигнуть 2 млн до того, как вакцина станет массово доступной.

«Это, безусловно, сложно представить, но это не невозможно. Потому что мы потеряли миллион человек за 9 месяцев, и мы трезво смотрим на появление вакцины в ближайшие 9 месяцев», — ответил он.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 32 млн заболевших, свыше 23 млн выздоровевших, более 980 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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