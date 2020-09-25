Решение о переводе вузов на «удаленку» будет зависеть от ситуации в регионах

Михаил Кириллов

Решение о переводе российских вузов на дистанционный режим обучения будет зависеть от показателей распространения коронавируса в регионах страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«Минобрнауки России ведет постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в университетах в связи с распространением инфекции COVID-19. Решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время российские вузы работают в штатном режиме. Им предписано следить за распространением инфекции среди студентов и строго соблюдать карантинные мероприятия.

Ранее глава ведомства Валерий Фальков заявил, что вопрос о возращении университетов, академий и институтов на «удаленку» пока не стоит.

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