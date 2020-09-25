Москва начала вводить резервные мощности коечного фонда для борьбы с COVID-19

Михаил Кириллов

Власти Москвы начали готовить к использованию законсервированный ранее больничный коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА «Новости».

«Мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда. Для этого начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи», — заявила Ракова.

По ее словам, в столице растет число госпитализаций пациентов с COVID-19, однако все медучреждения продолжают в полном объеме оказывать гражданам плановую и экстренную помощь.

Согласно последним данным, в России выявлено 1 136 048 случаев коронавируса. За все время пандемии от инфекции скончались 20 056 человек, 934 146 — выздоровели.

В российской столице к 25 сентября число заражений достигло 281 968.

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