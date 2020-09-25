Следствие назначило новую экспертизу причин смерти Магнитского

Следствие назначило новую экспертизу причин гибели сотрудника крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского в «Матросской тишине» в 2009 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката его матери Николая Горохова.

Отмечается, что следователь Николай Тутевич запросил информацию об изъятии из материалов уголовного дела, находящихся в архиве Тверского суда Москвы, всех медицинских документов.

По словам адвоката, документы запрошены из дела экс-заместителя начальника следственного изолятора «Бутырка» Дмитрия Кратова, который обвинялся в неподобающем исполнении служебных обязанностей, ставшем причиной смерти Магнитского, но был оправдан.

Горохов отметил, что следователь отказывается предоставлять результаты экспертизы матери покойного, так как она не является участником процесса.

Правозащитник также добавил, что новая экспертиза назначена в связи с делом о смерти Октая Гасанова, Семена Коробейникова и Валерия Курочкина, которых следствие считает участниками преступного сообщества, главой которого являлся Уильям Браудер.

Сергей Магнитский являлся сотрудником крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Правоохранительные органы России обвинили его в налоговых махинациях. В ноябре 2009 года Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина», пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

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