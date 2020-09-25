Москва вводит меры для наиболее уязвимых категорий людей из-за COVID-19

Москва вводит меры для самых уязвимых категорий людей в связи с увеличением численности зараженных в городе. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Ссылаясь на данные врачей, глава города отметил, что заболевание одновременно простудой и коронавирусом является очень опасным и может привести к тяжелым последствиям. В первую очередь, это касается пожилых горожан и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

В связи с этим с понедельника, 28 сентября, москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой надобности покидать свои дома.

Работающим пенсионерам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями следует перейти в дистанционный формат или взять отпуск.

Согласно последним данным, в Москве выявлено 280 408 случаев коронавируса, 5 115 человек скончались от инфекции, 241 656 — выздоровели.

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