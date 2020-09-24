Собянин сообщил, что в Москве утроилось число больных ОРВИ и гриппом
За последние три недели в Москве утроилось число заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-1».
«Количество ОРВИ и гриппа у нас за последние три недели выросло в три раза», — заявил мэр.
По его словам, власти Москвы наблюдают также значительный рост числа заболевших COVID-19, и эти процессы накладываются на распространение простудных заболеваний.
К 24 сентября в Москве было зафиксировано 280 408 случаев заражения коронавирусом. Всего в России с начала пандемии заразились более 1,1 млн человек.
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