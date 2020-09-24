Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве усложняется
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе наблюдается серьезный рост госпитализаций с коронавирусом, что усложняет ситуацию. Об этом пишет РИА «Новости».
«Помимо выявляемости, мы видим и серьёзный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется», — сказал Собянин.
Мэр попросил москвичей беречь себя и соблюдать требования врачей.
Как сообщалось, ежедневное число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 30% по сравнению с прошлой неделей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Тяжелое испытание»: Путин о возможности введения карантина
— Собянин попросит бизнес перевести работников на удаленку из-за COVID-19