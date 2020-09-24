Стали известны сроки появления на рынке китайской вакцины от COVID-19

Китайская вакцина от коронавируса должна появиться в продаже уже в конце 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора фармацевтической компании Sinopharm Яна Сяомина.

По его словам, специалисты уже почти завершили третью стадию испытаний вакцины. В продаже препарат должен появиться до конца текущего года.

«Я без маски, потому что 22 марта сделал прививку (во время испытаний)», — заявил Сяомин.

По информации агентства, в Китае на завершающей стадии клинических испытаний находятся четыре вакцины против коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31 млн заболевших COVID-19, почти 22 млн человек выздоровели, а более 970 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По словам президента РФ Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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