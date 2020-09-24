Власти Петербурга запретили уничтожать граффити до 2021 года
Власти Санкт-Петербурга запретили коммунальным службам закрашивать граффити на улицах города до 1 февраля 2021 года. Об этом сообщил депутат законодательного собрания города Денис Четырбок, передает РИА «Новости».
«Вице-губернатор Николай Бондаренко поддержал предложение Дениса Четырбока ввести мораторий на закрашивание граффити, которые не носят экстремистского характера, не содержат варварских надписей и не угрожают безопасности. Срок — до 1 февраля 2021 года», — заявил депутат.
Кроме того, комитет по градостроительству Петербурга приступил к работе по созданию оборудования и площадок, где уличные художники смогут нарисовать граффити без согласования с властями, отметил депутат.
Ранее коммунальные службы Петербурга неоднократно закрашивали высокохудожественные уличные изображения, нанесенные на жилые здания и бесхозные объекты в городе.
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