Москвичам рекомендуют ограничить контакты с людьми

Максимс Краюшкинс

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве рекомендует горожанам ограничить контакты с людьми. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также москвичам рекомендуют продолжать носить маски в транспорте и общественных местах.

«По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве впервые с 23 июня выявили больше 1000 случаев коронавируса за сутки. Общее число заразившихся за весь период пандемии составляет 280 408, выздоровели 241 656 пациентов, скончались 5 115.

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