В «Векторе» рассказали, как часто прививаться от COVID-19

После первого цикла вакцинации от коронавирусной инфекции прививаться следует раз в три года. Об этом сказал глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в анонсе фильма «Опасный вирус. Вакцины», который выйдет на канале «Россия 1».

Известно, что после регистрации вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной «Вектором», ее протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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