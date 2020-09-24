Все регионы России получили пробные партии вакцины от COVID-19 «Спутник V»

Все российские регионы получили первые пробные партии вакцины от коронавируса «Спутник V», выпущенные для гражданского оборота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-ковид-вак» (Спутник V) для профилактики новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все препараты снабжены цифровой маркировкой.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, более 23 млн человек выздоровели, более 980 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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