Мужчина напал на врио главы Минздрава Камчатки
Уголовное дело открыто на Камчатке после нападения на исполняющую обязанности главы Минздрава региона Марину Волкову. Подозреваемый уже задержан, передает пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю.
Инцидент случился вечером 23 сентября.
Согласно версии следователей, подозреваемый зашел в служебной кабинет Волковой, после чего распылил ей в лицо экстракт жгучего перца из баллончика для самообороны. В результате нападения она получила химический ожог.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»).
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Месть за банкротство: жестокое убийство чиновника на Урале
— Бил ремнем: прокурора уволили после драки в полиции
— В Оренбурге полиция разыскивает напавших на чиновника мэрии