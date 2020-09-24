Мужчина напал на врио главы Минздрава Камчатки

Уголовное дело открыто на Камчатке после нападения на исполняющую обязанности главы Минздрава региона Марину Волкову. Подозреваемый уже задержан, передает пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю.

Инцидент случился вечером 23 сентября.

Согласно версии следователей, подозреваемый зашел в служебной кабинет Волковой, после чего распылил ей в лицо экстракт жгучего перца из баллончика для самообороны. В результате нападения она получила химический ожог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»).

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