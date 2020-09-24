ООН и Великобритания проведут климатичекий саммит

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведут саммит по климату. Встреча, запланированная на 12 декабря, будет посвящена пятой годовщине подписания Парижского соглашения по климату, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса генсека организации.

Отмечается, что в мероприятии примут участие мировые лидеры.

«Чрезвычайная климатическая ситуация полностью накрыла нас, и мы не можем тратить время впустую. Ответ на наш экзистенциальный кризис — это быстрые, решительные, более активные действия и солидарность между странами», — заявил Гутерреш.

В офисе генсека ООН со ссылкой на последние исследования также отметили, что концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня из-за беспрецедентных лесных пожаров, ураганов, загрязнения воздуха, засух и наводнений.

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