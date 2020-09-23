Пенсионер пострадал от распыления перцового газа ОМОНом в Минске

В Минске в ходе распыления перцового газа во время столкновения силовиков с протестующими пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел возле столичного ТЦ «Галерея».

По данным агентства, сотрудники ОМОН пытались затащить одного из задержанных в автозак. Участники акций протеста попытались препятствовать этому, после чего один из силовиков распылил перцовый газ.

В результате у пенсионера ухудшилось самочувствие, медики оказывают ему помощь.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.

23 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.

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