ВОЗ намерена расширить сотрудничество с РФ по вакцине от COVID-9

Всемирная организация здравоохранения заявила о планах по расширению сотрудничества с Россией по продвижению работы над вакциной от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом заявил глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге в эфире «России 24».

При этом он также поблагодарил президента России Владимира Путина за его выступление на Генассамблее ООН.

Кроме того, глава ВОЗ в Европе выразил желание расширять сотрудничество на глобальных и региональных уровнях, в том числе продвижение русского языка, а также продвижение работы над российской вакциной «Спутник V».

«И, пожалуйста, скажите президенту: у вас также есть верный друг в европейском бюро ВОЗ в Копенгагене», — добавил Клюге.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31,5 млн заболевших, более 960 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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