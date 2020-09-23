Путин заверил, что система здравоохранения РФ готова противостоять COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что система здравоохранения страны готова эффективно бороться с коронавирусом и сезонным всплеском простудных заболеваний. Об этом он сказал на встрече с сенаторами в Кремле.

«На сегодня система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусной инфекции и сезонному всплеску простудных заболеваний», — сказал глава государства.

Согласно последним данным, в России выявлен 1 122 241 случай коронавирусной инфекции. За весь период 19 799 человек стали жертвами вируса, вылечились 923 699 пациентов.

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