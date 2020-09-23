Навальный рассказал о своих планах после выписки из больницы

Блогер Алексей Навальный рассказал в Instagram о своей выписке из больницы и дальнейших планах.

Перед выпиской Навальный, по его словам, занимался с физиотерапевтом, ел, старался больше спать и в последние несколько дней его даже гулял на балконе два раза в день по пять минут.

«После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни», — добавил он.

Он отметил, что дальнейшие планы у него простые: физиотерапевт каждый день, а также, возможно, реабилитационный центр. Он хочет вернуть контроль над пальцами и держать баланс. Кроме того,блогер пообещал стараться больше проводить времени в соцсетях.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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