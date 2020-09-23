В Новой Москве нашли два тела с огнестрельными ранениями

В Новой Москве обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вчера в 15.40 мск в отдельно стоящем доме на территории СНТ «Родник-1» около поселения Десеновское были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте были найдены ружье и травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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