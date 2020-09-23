Навального выписали из больницы

Блогера Алексея Навального выписали после прохождения лечения в берлинской больнице Charite. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление клиники.

Отмечается, что лечащие врачи Навального считают возможным его полное выздоровление, «исходя из предыдущего курса и текущего состояния пациента».

«О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже», — добавили в клинике.

Также там уточнили, что блогер был выписан из стационара во вторник, 22 сентября.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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