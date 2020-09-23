Неизвестные в ходе осмотра ограбили московскую квартиру на 5,5 млн рублей

Двое неизвестных совершили разбойное нападение на одну из квартир в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Как рассказал источник, москвичка, разбойному нападению подверглись москвичка, ее сын и риелтор. Инцидент случился на Цветном Бульваре в понедельник, 21 сентября.

Двое злоумышленников в медицинских масках проникли в дом и связали пластиковыми стяжками руки агенту по недвижимости, женщине, проживавшей в квартире, и ее сыну-четверокласснику. Преступники угрожали им предметами, которые были похожи на пистолеты.

Они украли два мобильника риелтора стоимостью 80 тыс. рублей и имущество на сумму 5 млн 534 тыс. рублей.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, ведется следствие.