Неизвестные в ходе осмотра ограбили московскую квартиру на 5,5 млн рублей
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Двое неизвестных совершили разбойное нападение на одну из квартир в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.
Как рассказал источник, москвичка, разбойному нападению подверглись москвичка, ее сын и риелтор. Инцидент случился на Цветном Бульваре в понедельник, 21 сентября.
Двое злоумышленников в медицинских масках проникли в дом и связали пластиковыми стяжками руки агенту по недвижимости, женщине, проживавшей в квартире, и ее сыну-четверокласснику. Преступники угрожали им предметами, которые были похожи на пистолеты.
Они украли два мобильника риелтора стоимостью 80 тыс. рублей и имущество на сумму 5 млн 534 тыс. рублей.
Обстоятельства случившегося устанавливаются, ведется следствие.