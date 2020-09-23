Зеленский признался, что украинцы устали от карантина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от карантинных ограничений, которые были введены в стране из-за пандемии коронавируса. Такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает офис президента Украины.

Как сообщается, лидеры двух стран во время телефонной беседы обсудили эпидемическую ситуацию и меры, принимаемые на Украине и в Азербайджане для борьбы с распространением COVID-19.

Зеленский указал, что на Украине низкая смертность среди больных коронавирусной инфекцией по сравнению с другими государствами. При этом он завил, что украинцы уже устали от карантинных ограничений.