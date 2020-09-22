Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Мы знаем тройку заболеваний, которые четко ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией», — сказала она.

По словам эксперта, такими заболеваниями являются артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение.

Драпкина также отметила, что влияние цинка и имбиря на профилактику COVID-19 пока не изучено, но, по ее мнению, их применение не будет лишним.

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