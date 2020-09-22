Минздрав объяснил, почему женщины живут дольше мужчин

Специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о причинах разницы в сроках продолжительности жизни мужчин и женщин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что в целом продолжительность жизни людей растет, однако разница средних показателей между мужчинами и женщинами в 10 лет сохраняется.

Эксперт Минздрава добавила, что на показатель смертности влияют факторы риска, в частности изменения в индексе массы тела человека.

Драпкина подчеркнула, что число мужчин с повышенным индексом возросло в почти 2,5 раза. По ее словам, ожирению также сопутствуют сахарный диабет, повышенное давление и нарушение обмена липидов.

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