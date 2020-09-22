Депутаты ГД готовят закон о химической кастрации педофилов

Депутаты Госдумы готовят законопроект об ужесточении наказания за тяжкие преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА «Новости».

Авторами инициативы стали представители партии «Справедливая Россия».

Так, в законе предполагается ужесточение наказания, включая химическую кастрацию за педофилию или смертную казнь за совершение убийства.

Данные о подготовке членами партии законопроекта подтвердили агентству в пресс-службе «Справедливой России».

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