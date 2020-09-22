Глава «Церкви последнего завета» Виссарион не признает вину

Задержанный глава религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион) не признает вину в создании секты. Об этом он заявил перед заседанием суда, сообщает ТАСС.

Тороп подчеркнул, что отрицает все детали обвинения.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников. По версии следствия, они собирали с последователей деньги и применяли к ним психологическое насилие, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью.

«Церковь последнего завета» в 1991 году создал Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. Также члены общины живут в ряде населенных пунктов Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.

В феврале представители религиозной организации сообщили об обысках и допросах в общине в рамках уголовных дел о коррупции и мошенничестве в отношении администрации школы «Истоки», где учатся дети членов общины.

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