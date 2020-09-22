СК будет добиваться ареста лидеров секты «Церковь последнего завета»

Полина Рутковская

Следствие намерено добиваться ареста троих ранее задержанных руководителей секты «Церковь последнего завета», сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, задержанные Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников собирали с последователей деньги и применяли к ним психологическое насилие, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время в жилищах руководителей секты проводятся обыски, после которых СК планирует предъявить им обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, и причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета».

«Церковь последнего завета» в 1991 году создал Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. Также члены общины живут в ряде населенных пунктов Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.

В феврале представители религиозной организации сообщили об обысках и допросах в общине в рамках уголовных дел о коррупции и мошенничестве в отношении администрации школы «Истоки», где учатся дети членов общины.

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