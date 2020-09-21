Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин присудил государственные награды медицинским работникам за значительный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ордена Пирогова удостоены семь врачей, еще девять медиков награждены медалью Луки Крымского.
Кроме того, присуждены звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».