Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин присудил государственные награды медицинским работникам за значительный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ордена Пирогова удостоены семь врачей, еще девять медиков награждены медалью Луки Крымского.

Кроме того, присуждены звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».