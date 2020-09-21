ВОЗ поблагодарила РФ за создание безопасной и эффективной вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично поблагодарила Россию за усилия в разработке безопасной и эффективной вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает ТАСС.

Во время переговоров с главой Минздрава России Михаилом Мурашко представитель ВОЗ отметил, что организация очень ценит то, что сделала российская сторона в области разработки вакцины против коронавируса.

«Еще раз хочу поблагодарить министра за те поэтапные шаги по разработке вакцины, она безопасная и эффективная», — сказал Клюге.

Также он отметил роль правительства России, которое, по его словам, уделило большое внимание во время пандемии работникам здравоохранения и уязвимым группам населения.

В целом на встрече Мурашко и Клюге обсудили вопросы по вакцинации.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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