Белорусам разъяснили правила въезда в Россию
Граждане Белоруссии при въезде на российскую территорию должны будут иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба белорусского посольства в Москве.
Тест должен быть выполнен не ранее чем за три дня до прибытия в Россию, указано в сообщении. Кроме того, белорусы должны будут заполнять самодекларацию о состоянии здоровья, которую вместе с тестом следует предъявить в пункте пропуска.
Ранее сообщалось, что с 21 сентября возобновляется авиасообщение между Россией и Белоруссией. Право на въезд на российскую территорию имеют белорусские граждане и лица, имеющие право на постоянное проживание в Белоруссии.
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