Белорусам разъяснили правила въезда в Россию

Граждане Белоруссии при въезде на российскую территорию должны будут иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба белорусского посольства в Москве.

Тест должен быть выполнен не ранее чем за три дня до прибытия в Россию, указано в сообщении. Кроме того, белорусы должны будут заполнять самодекларацию о состоянии здоровья, которую вместе с тестом следует предъявить в пункте пропуска.

Ранее сообщалось, что с 21 сентября возобновляется авиасообщение между Россией и Белоруссией. Право на въезд на российскую территорию имеют белорусские граждане и лица, имеющие право на постоянное проживание в Белоруссии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Еще четыре страны: с кем Россия возобновляет авиасообщение

— Россия возобновляет авиаперелеты в Минск, Нур-Султан и Бишкек

— Минск и Москва договорились возобновить транспортное сообщение