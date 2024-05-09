В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.
До этого силы противовоздушной обороны (ПВО) и РЭБ уничтожили беспилотник над Воронежем. Известно, что беспилотник был самолетного типа. Сообщение губернатора Воронежской области подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, которая также объявила опасность атаки беспилотников на территории области.
Оперативная остановка в регионе также повлияла на проведение парада Победы в Воронеже. Сообщалось, что он пройдет без широкого круга зрителей.
На мероприятии будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны и представители поколения, пережившего годы вторжения немецких войск.
Ранее девять домов пострадали при атаке украинских БПЛА на Воронеж.