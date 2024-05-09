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Путин поздравил россиян с Днем Победы

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

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РИА «Новости»

Президента России Владимир Путин перед началом парада на Красной площади поздравил россиян с Днем Победы.

Глава государства назвал эту дату священным праздником.

Военный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. В параде принимают участие более девяти тысяч военнослужащих. Из них более тысячи человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, ожидается проезд свыше 70 единиц боевой техники.

Мероприятие началось с внесения на площадь государственного флага и Знамени Победы. Представители почетного караула пронесли флаги под песню «Священная война».

При этом парадом командует главнокомандующий Сухопутных войск РФ Олег Салюков. Российский министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, был назначен принимающим мероприятие.

Незадолго до начала парада на трибуне появился президент страны Владимир Путин. Вместе с ним на мероприятие прибыли лидеры Белоруссии, Киргизии, Туркмении, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

Ранее в Кремле оценили влияние погоды на проведение военного парада.

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Парад Победы — 2024
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