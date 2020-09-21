Препарат «Арепливир» от COVID-19 появился в аптеках столицы

Препарат «Арепливир» для амбулаторного лечения коронавируса поступил в аптеки Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточняется, стоимость одной пачки таблеток составляет 12 320 рублей, лекарство доступно к покупке по рецепту врача.

Ранее стало известно, что «Авифавир» будет бесплатным для пациентов по полису ОМС. Сейчас препарат используется для лечения зараженных COVID-19 в больницах.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавирус перенесли 1 109 595 жителей России. Из них вылечились 911 973 пациента, скончались 19 489.

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