В Москве от коронавируса вылечились еще 988 человек. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 988 пациентов», — рассказала она.

Вице-мэр добавила, что всего от коронавируса вылечись 237 935 жителей столицы.

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