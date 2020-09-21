В Москве от коронавируса вылечились еще 988 человек
Катерина Медведева
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В Москве от коронавируса вылечились еще 988 человек. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 988 пациентов», — рассказала она.
Вице-мэр добавила, что всего от коронавируса вылечись 237 935 жителей столицы.
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