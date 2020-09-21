Новосибирские вузы получили сообщения о «минировании»

Вузы Новосибирска получили сообщения от неизвестного источника о «минировании». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Подобные сообщения в регионе были зафиксированы в августе, а также 7 и 17 сентября. Во всех случаях признаков взрывных устройств не нашли.

Отмечается, что вузы, получившие сообщения о возможном «взрыве», эвакуировали. Спецслужбы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, осуществляют мероприятия по недопущению террористического акта.

Известно также, что ситуация находится под контролем губернатора региона Андрея Травникова – председателя местной антитеррористической комиссии.

Волна «минирований» началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах и самолетах.

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