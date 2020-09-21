В номере Навального в отеле Томска проверили качество воды

Представитель администрации отеля Xander Hotel в Томске, где останавливался российский блогер Алексей Навальный, рассказала о качестве бутилированной воды, которую размещают в номерах гостиницы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, воду гостинице предоставляет проверенный поставщик. И количество бутылок в номере зависит от числа постояльцев.

«С этим поставщиком (воды – ред.) мы работаем давно, поэтому… она везде продается, очень популярная в городе», — пояснила администратор.

Она также добавила, что номер Навальный снимал один, поэтому ему предоставили соответствующее количество бутылок по количеству дней. При этом администратор отметила, что не знает, почему на видео ФБК в номере блогера оказалось несколько бутылок.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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