Жириновский планирует сделать вторую часть прививки от COVID-19

Лидер партии ЛДПР заявил о своем намерении сделать вторую часть вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик отметил, что сделал первую часть прививки в начале сентября, а вторую намерен провести в понедельник, 21 сентября.

Он отметил, что после завершающей стадии вакцинации проведет несколько дней под наблюдением, а неделю спустя сдаст тест на антитела к коронавирусу. По словам Жириновского, вакцина должна обеспечить защиту иммунитета на два года.

Лидер партии добавил, что через месяц также намерен сделать прививку от трех штаммов гриппа и от пневмококка.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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