Греция продлит требования для туристов из РФ на фоне COVID-19

Греческие власти сохранило введенные для российских туристов ограничения на въезд еще на две недели. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так было сохранено требование по въезду не более 500 гостей из России. Однако туристы обязаны иметь при себе отрицательные результаты теста на коронавирус, а также документы на отель или временное место жительства в стране.

Срок правила по количеству въезжающих туристов заканчивался 21 сентября, однако его действие было продлено до 5 октября.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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