Почти четыре тысячи человек заразились коронавирусом за сутки в Великобритании

В Великобритании за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 3 899 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

По информации министерства, общее число заражений на территории страны достигло 394 257. Жертвами инфекции стали 41 777 пациентов, в том числе 27 — за последние сутки.

Отмечается, что днем ранее в королевстве было зафиксировано 4 422 случая заражения. Пик заболеваемости пришел на 8 мая — 4 649 случаев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 30 млн заболевших, свыше 22 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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