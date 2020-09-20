Метро Минска открыло часть закрытых из-за протестов станций

Станции минского метро «Немига» и «Фрунзенская» были открыты для посетителей, передает пресс-служба подземки белорусской столицы.

Ранее метрополитен Минска сообщал, что в целях обеспечения безопасности пассажиров были временно закрыты семь станций метро — «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Фрунзенская» и Немига».

В различных городах Белоруссии в воскресенье, 20 сентября, проходят акции протеста.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шесть станций метро в центре Минска приостановили работу

— В Минске по требованию госорганов снизили скорость интернета

— В Минске ОМОН выставил оцепление возле резиденции Лукашенко