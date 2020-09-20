В Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих

Милиция использовала слезоточивый газ в Бресте для пресечения противоправных действий протестующих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.

По ее словам, некоторые граждане были задержаны.

«Сейчас проводится разбирательство. Все эти люди нарушают закон о массовых мероприятиях, не подчиняются законным требованиям сотрудников милиции, что представляет угрозу, в том числе для мирного населения», — сказала Чемоданова.

В различных городах Белоруссии в воскресенье, 20 сентября, проходят акции протеста.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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