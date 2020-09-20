К дворцу Независимости в Минске прибыла спецтехника

Колонна спецтехники и грузовик внутренних войск прибыли в район дворца Независимости в Минске перед началом очередного митинга оппозиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первым прибыл грузовик с солдатами внутренних войск. Возможно, они возьмут под охрану стелу «Минск — город-герой» и площадь Государственного флага. У стелы уже приготовлены милицейские заграждения.

После этого прибыла колонна милицейской спецтехники — четыре автомобиля «Заслон» для строительства укреплений, машины с колючей проволокой и водомет.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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