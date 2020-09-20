Двое задержаны после стрельбы у караоке-клуба в Москве
Катерина Медведева
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Задержаны двое мужчин, устроивших стрельбу из травматического оружия в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
«Сегодня утром по подозрению в хулиганстве сотрудниками полиции задержано двое мужчин», — рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, задержанные произвели несколько выстрелов по адресу Садовая-Кудринская 2/62.
При стрельбе никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются подробности.
По информации из открытых источников, по этому адресу находится караоке-клуб.
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