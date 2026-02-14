Размер шрифта
Столицу и Подмосковье накрыл плотный туман

Гидрометцентр: Москву затянуло туманом перед резким похолоданием
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Сильный туман в Москве и Подмосковье может сохраниться местами до полуночи. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, в отдельных районах видимость может снижаться до 200 метров. В связи с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Корреспонденты агентства отмечают, что туман наблюдается на северо-западе, западе, востоке и юго-востоке Москвы, а также в городах Подмосковья по этим направлениям.

Днем в регионе сохраняется оттепель — температура воздуха может подняться до +4 °C. Синоптики не исключали, что показатели могут приблизиться к температурному рекорду 14 февраля, установленному в 1960 году, когда воздух прогрелся до +4,1 °C.

Однако уже к ночи ожидается резкое похолодание. По прогнозу метеорологов, к утру 15 февраля температура в Москве может опуститься до −10 °C, в Подмосковье — до −13 °C.

Ранее в Москве зафиксировали морозы на 10°C ниже нормы.
 
