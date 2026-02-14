Размер шрифта
В России подешевела аренда трехкомнатных квартир

«Яндекс Аренда»: съемные трехкомнатные квартиры подешевели на 3,9% по итогам января
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Цены на аренду трехкомнатных квартир в российских городах-миллионниках упали на 3,9% по итогам января. Об этом по запросу «Газеты.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».

Съемные трешки по итогам января больше всего подешевели в Москве (147 тыс. рублей в среднем, -5,8% за месяц) и Санкт-Петербурге (85 тыс. рублей, -5%). Предложение по аренде трешек в обеих столицах также сократилось: в Москве — на 10,4%, а в Санкт-Петербурге — на 2,7%. В Новосибирске ставка осталась на декабрьском уровне (50 тыс. рублей, 0%) на фоне расширения предложения на 13,8%.

По данным сервиса, медианная цена долгосрочной аренды студий в среднем по всем миллионникам сейчас находится на уровне 29 тыс. рублей (-0,3% за месяц), однокомнатных квартир — 32 тыс. рублей (-0,3%), двухкомнатных — 41 тыс. рублей (-1,1%). При этом во всех сегментах произошло расширение предложения: студий стало больше на 5,1%, однокомнатных квартир — на 9,6%, двухкомнатных — на 7,0% и трехкомнатных — на 2,5%.

«Стагнация или снижение медианных ставок долгосрочной аренды в январе связаны с характерным для этого месяца относительно невысоким уровнем активности арендаторов. Предложение по долгосрочной аренде квартир в городах-миллионниках восполняется быстрее, чем с него уходят сдаваемые лоты. В феврале тренд на стагнацию или незначительные колебания ставок, скорее всего, сохранится, оживления на рынке долгосрочной аренды стоит ждать в начале весны», — отметил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Ранее россиянам рассказали, что выгоднее в 2026 году — снимать или покупать квартиру.
 
