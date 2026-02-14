Размер шрифта
В Финляндии призвали Германию наладить отношения с Россией путем дипломатии

Политик Мема призвал Мерца прекратить вооружать Украину после его слов о России
Michael Kappeler/Global Look Press

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема после заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о России призвал Берлин перестать вооружать Украину и начать дипломатическую работу. Об этом политик написал в социальной сети X.

По мнению Мема, если Германия не встанет на путь дипломатии, последствия могут быть непредсказуемыми как для Украины, так и для Европы.

Так политик прокомментировали заявление Мерца о том, что конфликт на Украине якобы закончится, когда Россия будет истощена.

29 января канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что переговоры о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания ведутся и находится на начальной стадии. Он отметил, что для достижения цели совместного ядерного сдерживания нужно принять ряд важных решений, но пока говорить об этом преждевременно.

Накануне немецкий лидер заявил, что начал обсуждения с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу ядерного сдерживания в Европе.

Ранее Дмитрий Медведев резко раскритиковал планы Мерца усилить немецкую армию, назвав его «бесом».
 
