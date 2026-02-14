Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

В далекой галактике обнаружили молекулы жизни

Nature Astronomy: в скрытом ядре далекой галактики обнаружены органические молекулы
NASA/ESA

Международная группа ученых обнаружила необычно высокую концентрацию малых органических молекул в глубоко скрытом ядре близкой ультраяркой инфракрасной галактики IRAS 07251-0248. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

IRAS 07251-0248 относится к классу ультраярких инфракрасных галактик: ее центр практически полностью скрыт плотными слоями газа и пыли. Обычные телескопы не способны «заглянуть» внутрь, однако инфракрасное излучение проходит сквозь пылевые завесы. Именно это позволило космическому телескопу Джеймса Уэбба исследовать химический состав ядра.

Ученые использовали спектроскопические данные приборов NIRSpec и MIRI в диапазоне 3–28 микрон. Это позволило выявить «химические отпечатки» как газообразных молекул, так и замороженных льдов и пылевых частиц, а также оценить их температуру и концентрацию.

В центре галактики обнаружен широкий набор малых органических соединений: бензол (C₆H₆), метан (CH₄), ацетилен (C₂H₂), диацетилен (C₄H₂), триацетилен (C₆H₂). Кроме того, впервые за пределами Млечного Пути зафиксирован метильный радикал (CH₃). Также найдены значительные количества углеродистых пылевых зерен и водяного льда.

«Мы обнаружили неожиданно высокую химическую сложность — концентрации молекул значительно превышают предсказания существующих моделей», — отметил ведущий автор работы Исмаэль Гарсия Бернете. — «Это говорит о наличии постоянного источника углерода, подпитывающего эту химическую сеть».

Малые органические молекулы сами по себе не являются компонентами живых клеток, однако считаются важными промежуточными звеньями в цепочках реакций, ведущих к образованию аминокислот и нуклеотидов. «Хотя такие молекулы не входят в состав живых организмов, они могут играть ключевую роль в пребиотической химии», — добавила соавтор исследования Димитра Ригопулу.

Моделирование показало, что высокая температура и турбулентность газа не объясняют столь богатую химию. Наиболее вероятным механизмом оказались космические лучи — потоки высокоэнергетических частиц. Они разрушают полициклические ароматические углеводороды и углеродистую пыль, высвобождая более мелкие молекулы в окружающий газ.

Авторы также выявили связь между количеством углеводородов и интенсивностью ионизации космическими лучами в аналогичных галактиках. Это подтверждает, что глубоко скрытые галактические ядра могут выступать своеобразными «химическими фабриками», влияя на эволюцию галактик во Вселенной.

Ранее у загадочного межзвездного объекта впервые обнаружили воду.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!